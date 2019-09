Loretta, de beste nieuwslezer ooit, verdient méér

Er is één raadsel in tv-land waar ik al jaren het hoofd over breek. En dat heeft te maken met Loretta Schrijver. Nu moet ik een beetje oppassen hoe ik het formuleer, want ik wil allerminst sarcastisch of kwetsend overkomen. Dus zo voorzichtig als ik kan: het verbaast me oprecht dat de vrouw die één van de beste nieuwslezers was die ons land ooit gekend heeft – ze wist haar zakelijke houding altijd een vleugje warmte mee te geven, hoe rot het nieuws ook was - nu al jaren weggestopt zit bij Koffietijd.