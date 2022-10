Losgeslagen rapper Ye is naast zijn krediet ook twee miljard dollar kwijt

Tijdlijn Docu Ye West: hij begrijpt niet dat zijn talent niet door iedereen wordt onderkend

Rapper en schandaalkoning Ye, voorheen bekend als Kanye West, hield het verschijnen van de documentaire Jeen-yuhs ruim 15 jaar tegen. De wereld was nog niet klaar om ‘de echte Kanye’ te zien, vond hij. Nu de film – sinds woensdag te zien op Netflix – er wel is, is de vraag: welke Kanye is eigenlijk de echte?

21 februari