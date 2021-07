Love Island-Yasmin (26) vecht met DJ School tegen online pesten: ‘Schelden was nog het minst erge’

Lowlands hakt nog geen knoop door, maar situatie is 'onmogelijk’

9 juli Lowlands hakt nog geen knoop door over het wel of niet doorgaan van het festival, maar de situatie is ‘onmogelijk’, zo laat de organisatie weten. Vrijdag maakten premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge bekend dat meerdaagse festivals tot en met 13 augustus niet doorgaan.