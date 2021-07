Lowlands-directeur: wij kunnen niet meer cancelen

De voorbereidingen van Lowlands gaan door ondanks dat het onzeker is of het festival in augustus door kan gaan. Volgens Lowlands-directeur Eric van Eerdenburg zit er niks anders op, want ‘cancelen is geen optie meer’.

Vrijdag maakten demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge bekend dat meerdaagse festivals tot en met 13 augustus niet doorgaan. Lowlands staat gepland voor 20 tot en met 22 augustus in Biddinghuizen en valt daarmee net buiten de periode van de aangescherpte maatregelen.

,,Alleen als de overheid Lowlands afgelast, vallen wij onder het garantiefonds. Zelf kunnen wij niet meer cancelen”, zegt Van Eerdenburg tegen het ANP. ,,En dus moeten we doorgaan met de voorbereidingen.”

Duidelijkheid van overheid

De overheid zou minimaal drie weken voor de start van het festival met duidelijkheid komen. Dat zou Lowlands net genoeg voorbereidingstijd geven. ,,Maar zoals het er nu naar uitziet, gebeurt dat niet. En daarmee hebben ze de beslissing eigenlijk al genomen”, stelt de directeur. ,,We zijn nu in gesprek met het ministerie of ze ons duidelijkheid willen geven. Op tijd. Of Lowlands doorgaat is aan hen.”

Vanwege de gesprekken die de organisatie voert met de overheid hebben zij zich niet aangesloten bij het kort geding dat ID&T aanspant tegen de overheid. ,,We doen daar niet aan mee omdat we denken dat je uiteindelijk toch met elkaar om tafel moet. En daar zitten wij al”, zegt Van Eerdenburg daarover. ,,Maar we streven wel naar hetzelfde.”



Met het kort geding wil ID&T, en inmiddels ruim dertig aangesloten organisaties van festivals en evenementen, de festivalzomer redden. Op basis van de resultaten van de Fieldlabs moeten evenementen op een veilige manier georganiseerd kunnen worden, zeggen zij.

Die mening deelt de Lowlands-directeur. ,,Onze insteek is altijd geweest: we organiseren alleen een festival met de volle capaciteit en waar we niet hoeven handhaven op 1,5 meter. De Fieldlabs hebben aangetoond dat dat kan. Het risico is vergelijkbaar met een bezoek aan de supermarkt. Als je het maar goed regelt.”

