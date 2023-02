Lowlands na woede over hoge servicekosten doorverkooptickets: 'Dit is de minst slechte optie’

Een kwartier nadat de kaartverkoop voor Lowlands zaterdag om 11 uur was begonnen, waren alle tickets alweer uitverkocht. Dit jaar waren er in totaal zestigduizend tickets beschikbaar. Wie nog een dappere poging doet om door de wachtrij heen te komen, stuit waarschijnlijk op een pagina van kaartverkoper Ticketmaster, waar tickets voor hogere prijzen worden doorverkocht. Daar kosten kaartjes nu zo’n honderd euro meer. Ook op Marktplaats zijn de eerste kaarten, met een vraagprijs van zo’n 450 euro, alweer te vinden.

Quote Het neigt naar een dubbel verdienmo­del, wat natuurlijk raar is De Vereniging van Evenementenmakers (VVEM)

Ticketmaster bepaalt zelf hoogte servicekosten

De hoge meerprijs is volgens Bente Bollmann, marketing manager van Lowlands, opgebouwd uit twee zaken. ,,Als je tickets doorverkoopt, mag je twintig procent extra vragen. Daarnaast bepaalt Ticketmaster zelf hun bijkomende servicekosten, op basis van de uiteindelijke totale ticketprijs. Alles bij elkaar opgeteld zorgt ervoor dat prijs uiteindelijk zo hoog is.’’

Bollmann betreurt de frustratie van festivalfans die tickets zijn misgelopen. ,,Het is een ontzettend populair festival, dan zijn er altijd mensen die naast het net vissen. Dat is jammer, maar eigenlijk is het ieder jaar zo. Hetzelfde geldt voor de kaarten die voor hoge prijzen worden doorverkocht. Wij kunnen daar helaas erg weinig aan veranderen.’’

Minst slecht

Lowlands-directeur Eric van Eerdenburg snapt ook dat veel festivalgangers verontwaardigd zijn over de hoge servicekosten die Ticketmaster rekent op tweedehandstickets. Daar heeft hij zelf geen invloed op. ,,Maar van alle opties die er zijn is dit systeem écht het minst slechtst”, zegt hij. Met Ticketmaster heb je volgens Van Eerdenburg garantie op ‘een vlekkeloze service’ en op een ticket dat ‘100 procent veilig is’.

,,Bij andere doorverkoop-platformen zoals Ticketswap heb je dat niet. Alle problemen die we jaarlijks aan de deur krijgen, zijn het gevolg van tickets die op dat soort platformen zijn gekocht.” Van Eerdenburg heeft weinig op met de doorverkoophandel. ,,Ticketswap heeft misschien wel een goede reputatie, maar het is en blijft een platform op de zwarte markt.”

Quote Het is ook gewoon prettig dat er één duidelijk platform is. Het publiek snapt er anders helemaal niets meer van Lowlands-directeur Eric van Eerdenburg

Lowlands alleen via Ticketmaster

Voor het eerst kunnen de kaarten van Lowlands alleen te koop worden aangeboden op het eigen platform van Ticketmaster. Daar is Van Eerdenburg blij mee. ,,Er is nu eindelijk een gesloten circuit. Het geld blijft min of meer in het eigen systeem en dat is uiteindelijk ook goed nieuws voor Lowlands. Daarmee kan ik de ticketprijs voor de editie van 2024 drukken. Het is ook gewoon prettig dat er één duidelijk platform is. Het publiek snapt er anders helemaal niets meer van.”

Volgens Van Eerdenburg waren alle kaarten binnen veertien minuten al gereserveerd, mogelijk een record. ,,Blijkbaar is de rek er nog lang niet uit. Maar daar gaat het bij mij niet om. Het is helemaal niet in mijn belang om een zo duur mogelijk ticket te vragen. We proberen het voor iedereen behapbaar te houden, zowel qua prijs als gebruiksvriendelijkheid.”

Dubbel verdienmodel

De Vereniging van Evenementenmakers (VVEM) zit vol vragen over de hoge servicekosten. ,,Wij weten niet wat er op de achtergrond speelt, maar zo op het eerste oog lijkt ons dit heel erg veel. Ik snap niet waarom dit zoveel geld moet kosten. Het neigt naar een dubbel verdienmodel, wat natuurlijk raar is”, laat woordvoerder Willem Westermann weten. Hij gaat Ticketmaster om uitleg vragen.

Cor Molenaar, hoogleraar gespecialiseerd in e-commerce aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, verklaart de gedachte achter de hoge servicekosten. ,,Ticketmaster probeert al jaren de doorverkoophandel aan banden te leggen en probeert hiermee de koper te ontmoedigen. Want hoe minder kopers, hoe minder kans voor de doorverkoper om er een slaatje uit te slaan.”

Molenaar erkent dat de servicekosten erg hoog zijn. ,,Maar ik wil niet zo ver gaan om het onethisch te noemen. Als ze die extra inkomsten bijvoorbeeld investeren in digitaliseren of het verbeteren van hun dienstverlening, dan kan ik me er nog iets bij voorstellen.” Op de totale prijs van 400 euro op het doorverkoopplatform reageert Molenaar nuchter: ,,Tja, het is maar wat de gek er voor geeft.”

Verontwaardigde festivalgangers

Op Twitter zijn veel mensen niet te spreken over de gang van zaken. ‘Hoe durven jullie een kaartje van eerst 300 euro door te verkopen voor plusminus 400?! Dit is echt niet normaal,’ klinkt het onder meer. ‘Doen we van alles om opkopers tegen te gaan, gaat Ticketmaster even lekker ruim 40 euro éxtra servicekosten op doorverkochte tickets rekenen. Met zulke vrienden heb je geen vijanden nodig,’ schrijft iemand anders.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Opnieuw een prijsstijging

De prijs voor een ticket is dit jaar opnieuw flink gestegen. Al beloofde Eric van Eerdenburg, de directeur van het festival, eerder nog dat dat ‘niet weer 35 euro’ zou zijn. Nu valt de stijging zelfs hoger uit, met liefst 45 euro. Betaalde je vorig jaar nog 255 euro, dit jaar is het 300 euro.

In 2019 was het nog 210 euro voor een weekendkaart, inclusief camping. Lowlands geeft mensen wel de kans hun kaartje in vier termijnen te betalen. Ze kunnen zich daarvoor tot en met 24 februari aanmelden, mits het festival op het moment van aanmelding nog niet is uitverkocht.

Terug van weggeweest

Billie Eilish, Florence and The Machine en Nothing But Thieves zijn drie van de eerste 39 namen die festival Lowlands woensdag bekendmaakt. Ook het Belgische technofenomeen Charlotte de Witte mag een avond afsluiten in de grootste tent - de Alpha - tijdens het driedaagse festival in Biddinghuizen. Daarmee telt Lowlands voor het eerst drie vrouwelijke headliners.

Vorig jaar vond het festival na een pauze van twee jaar weer plaats. Het werd twee keer geannuleerd vanwege de toen geldende coronamaatregelen. Binnenkort worden meer namen bekendgemaakt. De kaartverkoop voor Lowlands startte zaterdag 4 februari om 11.00 uur. Lowlands vindt dit jaar plaats van 18 tot en met 20 augustus.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: