Lubach trapt nieuw seizoen Avondshow af met 1,3 miljoen kijkers

Het is het derde seizoen van De Avondshow met Arjen Lubach. In de seizoensopener sprak Lubach onder andere over de oorlog in Oekraïne en zwaaide hij politicus Gert-Jan Segers uit. De opening van het eerste seizoen, dat in februari 2022 begon, trok destijds ruim 1,6 miljoen kijkers. De start van de tweede reeks, die in september vorig jaar begon, was toen goed voor 981.000 kijkers.