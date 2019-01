Lubach wil ook scoren met ei, Estavana geniet van kleine Jesslynn

Petitie tegen show van R. Kelly in Amsterdam

12:15 De komst van R. Kelly naar Nederland stuit op protest. Al ruim achthonderd mensen hebben een petitie getekend tegen de Amsterdamse show van de in opspraak geraakte zanger. R. Kelly wil op 20 april optreden in The Box in Amsterdam. Het concert is onderdeel van de Europese King of R&B Tour.