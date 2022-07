Luca Borsato brengt volgende week zijn eerste single uit en zo klinkt die

De zanger plaatste de cover van zijn single. ‘Ik waardeer jullie en ik vind het geweldig dat jullie me bijstaan’, schreef hij. Eerder liet hij al een klein geluidsfragment horen, dat is te beluisteren in bovenstaande video. Daaruit valt op te maken dat het een heel andere muziekstijl is dan we van zijn vader gewend zijn. In het Engels zingt hij over een zomerse dancebeat heen.