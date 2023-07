Lucratief afscheid Elton John: laatste tour breekt record en levert al 830 miljoen euro op

Met video Ontbreken en zelfs niet noemen van Dua Lipa bij Brits afscheid Elton John voer voor specula­ties

Elton John heeft het publiek bedankt voor ‘de liefde en steun’ die hij mocht ontvangen tijdens zijn afsluitende optreden op het festival Glastonbury zondag. Hoewel de show puik in orde was, is er toch voer voor speculaties na afloop van het concert van de 76-jarige wereldster. Want waar was Dua Lipa, met wie hij de hit Cold heart scoorde?