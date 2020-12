Luisteraars laaiend enthousiast over openingsact Top 2000: ‘Wat gaaf!’

Arens opende de mix met het toepasselijke The Show must go on van Queen. Daarop mixte hij enkele andere bekende Top 2000-nummers tot een geheel totdat hij bij Danny Vera's Roller Coaster kwam. Op grote schermen zijn onder anderen Ilse DeLange en Sanne Hans te zien die de nieuwe nummer 1 van de Top 2000 zingen. Uiteindelijk zingt Danny Vera zelf a capella ook nog een stuk van zijn grote hit. Het hoogtepunt uit het filmpje moet dan nog komen. Op het einde mixt Arens het bombastische Firework met Coldplay’s Viva la Vida. Terwijl de radio-dj in zijn eentje danst in een leeg Ziggo Dome vallen de doeken naar beneden. Dan worden de lege tribunes van de concertzaal zichtbaar. ‘Bart moet echt een prijs krijgen, hoe krijgt je het elk jaar weer voor elkaar om iets prachtigs neer te zetten?’, schrijft een twitteraar. ‘En in zo’n leeg Ziggo Dome. Mijn hart huilt.’

Met het instarten van Can’t Get It Out Of My Head van Electric Light Orchestra werd daarna de 22e editie van de Top 2000 van NPO Radio 2 iets na middernacht officieel afgetrapt. De ‘lijst der lijsten’ duurt dit jaar iets langer dan normaal. Door al in de vroege uurtjes van Eerste Kerstdag, in plaats van in de ochtend, af te trappen is er meer ruimte voor muziek. Zo kunnen bijvoorbeeld albumversies van bepaalde nummers die net iets langer duren dan de single-variant ook worden gedraaid.



Anders dit jaar is ook het gebrek aan publiek in het bekende Top 2000 Café. Vanwege de coronamaatregelen mogen er geen fans langskomen en is het, op de dj’s na, helemaal leeg. Mensen kunnen wel virtueel aanwezig zijn: via tv-schermen kunnen de dj’s toch met de luisteraars in contact komen.