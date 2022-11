Luxemburgse prinses Alexandra is verloofd

Het groothertogelijk paar is ‘verheugd’ over het nieuws. Verdere details over de verloving en het aankomende feest zijn nog niet bekendgemaakt. ,,De twee families delen in het geluk van het verloofde paar door hen te omringen met hun genegenheid.”

Wel staat er in de aankondiging meer te lezen over de achtergrond van de aanstaande echtgenoot. „Geboren op 11 november 1988, groeide de heer Bagory op in Bretagne. Na een studie politieke en klassieke wetenschappen, werkt hij nu aan sociale en culturele projecten.”

Alexandra is de enige dochter van de groothertog en groothertogin. Ze heeft vier broers.

