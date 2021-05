Maaike Ouboter: ‘Ik zal altijd dat meisje van Dat ik je mis blijven’

update Kees Tol heeft corona, Nick en Simon in quarantai­ne

3 mei Kees Tol is positief getest op het coronavirus. Hij maakt het verder goed, zegt zijn manager tegen Shownieuws. Zijn Volendamse vrienden en collega’s Nick Schilder en Simon Keizer, met wie Tol Nick, Simon & Kees: Take A Chance On Me maakt, zitten uit voorzorg in quarantaine.