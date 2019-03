Maak kennis met de eerste truckers van tweede seizoen Trucker Zoekt Vlam

Ben jij of ken jij een vrijgezel die zou passen bij één van onze kandidaten? Wil je jezelf of iemand anders aanmelden? Geef je hier op!

Verena Chaigneau (21)

Woonplaats: Vianen

,,Mooie naam hè? Het schijnt dat mijn familie in de tijd van Napoleon vanuit Frankrijk naar Nederland is gevlucht. We moeten dat nog eens precies uitpluizen met zo’n stamboomonderzoek.



Vanaf het moment dat ik zelfstandig kon denken, wist ik het al: ik wil de weg op. Dus haalde ik op mijn 18de direct mijn rijbewijs en cross ik nu op mijn 21ste al heel Nederland door. De vrijheid die ik ervaar is heerlijk. Jammer dat je tegenwoordig niet langer dan 4,5 uur achter het stuur mag zitten en verplicht drie kwartier moet pauzeren. Het is niet meer als vroeger. Dat klinkt gek uit mijn mond, maar ik kan me die tijd wel degelijk nog goed herinneren, toen ik geregeld met mijn vader meeging op de vrachtwagen.



De liefde? Eerlijk, ik heb nog geen ervaring op dat vlak. En volgens mij ligt dat niet aan mij als persoon, maar aan dit werk dat ik vooral ’s nachts doe. Mijn moeder en zussen hebben mijn deelname aan Trucker Zoekt Vlam er een beetje doorgeduwd. Nou, laat die vlammen maar komen dan! Hij moet vooral betrouwbaar en verzorgd zijn. Een lange vent vind ik wel mooi. Zo’n lekkere grote knuffelbeer.’’

Alex Langhorst (25)

Woonplaats: Bodegraven

,,Mijn vertrouwen in leuke mannen heeft wel een deukje opgelopen. Ik had ooit een twee jaar lange relatie. Dat was achteraf gezien te lang, omdat ik al best een tijd door had dat hij niet altijd de waarheid sprak. Best pijnlijk, ik wílde het gewoon niet zien waardoor ik het verbreken van de relatie maar voor me uit bleef schuiven. Mannen moeten dus een beetje hun best doen mijn vertrouwen te winnen. Ik heb nu vooral behoefte aan warmte en geborgenheid.



De afgelopen jaren heb ik best wat gedatet en daar zaten ook best leuke jongens tussen, maar het liep telkens op niets uit. Zo was er iemand die alleen maar op de bank zat en niks leuk vond. Dus graag wat initiatief. Lekker samen zwemmen of een boswandeling maken bijvoorbeeld. Ook houd ik van lekker filosofisch discussiëren, maar dat hoeft echt niet de hele dag hoor.’’



,,Mensen die denken dat ik wat verlegen ben of zien dat ik op camera wat nerveus overkom, knap daar alsjeblieft niet op af. Een op een ben ik heel sociaal, romantisch en zorgzaam.’’

Mike de Jong (20)

Woonplaats: Almere

,,In een vrachtwagen rijden, voelt zo machtig. Je kan echt respect afdingen in het verkeer. Prachtig dat mensen voor je aan de kant gaan. Desnoods maak ik daar even een schijnbeweging voor, haha.



Meedoen aan Trucker Zoekt Vlam doe ik uit eigen initiatief. Ik reageerde als geintje op een Facebook-oproep. Ik word toch nooit voor dit soort dingen uitgekozen. Net als dat ik ook nooit wat win. Maar dit gebeurt nu dus tóch. Volgens mij moet ik ook maar wat Staatsloten kopen!



,,Ik heb echt wel wat vriendinnetjes gehad. Even maar, voor een week of twee en dan ben je het weer zat. Je kent het wel. Daar zat één serieuze relatie tussen, maar we verschilden teveel van elkaar. Je moet een beetje van grove geintjes houden. Dan niet gelijk gaan miepen. Neem het vooral niet te serieus allemaal. Geweldig als ze zelf ook een beetje humor heeft. Én ’s nachts na het werk lekker tegen me aankruipt.’’



,,Ik werk op zeer onregelmatige tijden en ben veel onderweg. Graag een beetje begrip daarvoor. Ook als ik daardoor soms wat chagrijnig ben. Dan krijg je alle respect van mij terug.’’

Theo van Hulzen (58)

Woonplaats: Nieuwegein

,,Ik riep bij het kijken naar Boer Zoekt Vrouw altijd: waarom doen ze dat niet voor vrachtwagenchauffeurs?! Nu zo’n programma bestaat, moet ik ook zo brutaal zijn om me op te geven, toch?



Ik was twee keer getrouwd en heb vier kinderen. De jongste is 12, de oudste zou nu 28 zijn geweest. Dat hij dood werd geboren, betekent niet dat hij er niet bij hoort. Thuis heb ik een monumentje voor hem staan en al hun namen staan op een verlichte plaat in mijn truck. Ik neem aan dat een vrouw begrijpt dat mijn kids altijd op de eerste plaats zullen staan.



Ik ben nu 9 jaar vrijgezel. In die periode had ik best wat afspraakjes, maar de ware zat daar steeds niet tussen. Vooral omdat ze steeds van alles van me verlangde. Ik ben 58, maar heel energiek en levenslustig. Naast werk doe ik mee aan truckershows, doe ik ander vrijwilligerswerk en wil ik nog wel eens wat dartpijlen gooien. Het is heel benauwend wanneer vrouwen dan de rest van al je vrije tijd opeisen.



,,Wat ik dus zoek, is een zelfstandige dame die haar leven al goed op de rails heeft staan. En die niet alleen maar thuis op de bank op me zit te wachten.’’



