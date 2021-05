Maan en Snelle blijven voor negende week slapen op nummer 1 in de Top 40

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van 22 mei. In de lijst zien we 4 binnenkomers, 11 zittenblijvers, 12 stijgers en 13 zakkers.

22 (--) WE ARE THE PEOPLE- Martin Garrix feat. Bono & The Edge

Op 11 juni gaat het Europees Kampioenschap voetbal van start. Twee dagen later is de eerste wedstrijd in Amsterdam als Nederland tegen Oekraïne speelt. Martin Garrix maakte met Bono en The Edge het thema voor het toernooi. Los van U2 stond Bono al eens eerder in de Top 40 waar de bassist van de band, The Edge, nu voor het eerst in de lijst staat. Afgelopen week was We Are The People de Alarmschijf op Qmusic en deze week is het voor Martin Garrix zijn 24e Top 40-hit geworden.

18 (--) ALLES WAT IK MIS- Ronnie Flex & Emma Heesters

Ook Ronnie Flex is toe aan zijn 24e Top 40-hit. In oktober van 2012 stond hij met Nooit Meer Slapen voor het eerst in de lijst. Daarna werd Drank & Drugs zijn eerste nummer 1-hit en groeide Blijf Bij Mij, zijn duet met Maan, in 2018 uit tot zijn grootste hit. Dit jaar stond Ronnie Flex al met In De Schuur en 501 in de Top 40. Zijn nieuwste hit is een samenwerking met Emma Heesters die nu haar zesde hit mag noteren. Alles Wat Ik Mis is op nummer 18 de hoogste binnenkomer.

8 (15) AFRAID OF THE DARK- Chef’Special

Met hits als In Your Arms, Try Again en Nicotine reken je Chef’Special tot de grote bands van Nederland. Afraid Of The Dark werd vorige maand de zesde Top 40-hit van de band uit Haarlem en deze week is dat één van de twee snelste stijger in de lijst. Het levert Chef’Special meteen een primeur op want nog niet eerder stonden ze in de top 10. Afraid Of The Dark klimt zeven plaatsen en komt daarmee op nummer 8.

1 ( 1) BLIJVEN SLAPEN- Snelle x Maan

Tom Grennan heeft met Little Bit Of Love een meer dan succesvol Top 40-debuut te pakken. Deze week klimt hij drie plekken naar nummer 3. Goud van Suzan & Freek staat voor de vijfde keer op nummer 2 waar Maan en Snelle ook deze week ‘Blijven Slapen’ op nummer 1. De hit staat inmiddels bij de zes Nederlandstalige hits met de meeste weken op nummer 1 – Blijven Slapen is nu voor de negende week de populairste hit van ons land.

Iedere werkdag hoor je – even na 18.00 uur – de belangrijkste ontwikkelingen rond de lijst in de Top 40 Update en natuurlijk hoor je komende vrijdag vanaf 14.00 uur weer een nieuwe lijst op Qmusic.

