Maan en Tony Junior uit elkaar

‘De keerzijde van liefde, ik had gehoopt dit nooit te hoeven schrijven’, begint ze. ‘Met pijn in m’n hart schrijf ik deze woorden, helaas zijn Toon en ik aangekomen op het punt om niet meer samen te zijn.’ Ze schrijft onder meer dat zij en Tony ontzettend veel van elkaar houden, maar dat ze toch hebben besloten een punt achter hun relatie te zetten. ‘Er is geen sensatie, niks heftigs maar gewoon twee mensen die hebben besloten om hun eigen weg te gaan.’



Maan stelt dat ze hun liefde de afgelopen jaren als iets moois heeft ervaren en dat ze ontzettend veel van elkaar hebben geleerd. ‘We zijn samen gegroeid naar iets wat we nog niet kenden en we brachten beiden iets bij elkaar naar boven wat ons als persoon heeft verrijkt. Daar ben ik je heel erg dankbaar voor en dat zal ik voor altijd koesteren. Toch is het voor nu beter zo’, besluit ze.



De brunette sluit het nieuwtje af met een ode aan Tony Junior. ‘Lieve Toon, ik hou ontzettend veel van je en zal er altijd voor je zijn. Kus Maan.’