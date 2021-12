Maan en Typhoon worden nieuw coachduo in The Voice

Een aantal afvallers in talentenshow The voice of Holland krijgt een tweede kans. Zij worden in het twaalfde seizoen begeleid door artiesten Maan en Typhoon.

Als de coaches hun stoel niet draaien, is het normaal gesproken einde verhaal voor de deelnemers van The voice of Holland. Door de komst van het nieuwe coachduo Maan en Typhoon kan de talentenshow echter heel anders verlopen. Zij kijken elke ronde achter de schermen mee en pikken er kandidaten uit die tijdens the blind auditions, the battles of the knockouts volgens hen ‘ten onrechte’ afvallen. In hun zogeheten comeback stage proberen zij te achterhalen wat er mis ging en welk nummer wellicht beter bij hun stem past. Tussen de uitverkoren afvallers vindt een zelfstandige competitie plaats die op Videoland te zien zal zijn. Slechts twee van hen komen in de kwartfinales terug tijdens de reguliere uitzending op RTL 4.

Maan, die zelf de talentenjacht won in 2016, noemt het een mooie manier om ervaring op te doen met het coachen. ,,Superleuk om dat samen met Typhoon te doen. We hebben allebei onze eigen input, maar zijn net twee blije eieren. Hij heeft zo’n leuke energie. Voor mij is dit een mooie leerschool, het is wel een droom van me om ooit zelf als coach in zo’n stoel te zitten.’'

Het twaalfde seizoen van de talentenshow begint op vrijdagavond 7 januari. Anouk, Ali B en Waylon zijn als vanouds de coaches. Nieuw op het pluche is zangeres Glennis Grace. Zij is de opvolger van Jan Smit, die zijn rode stoel na één seizoen opgaf. De presentatie is in handen van Martijn Krabbé en Chantal Janzen.

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Glennis Grace wordt de nieuwe coach in The voice of Holland. Ze volgt Jan Smit op. Bron: William Rutten. © Videostill