Maan gaat ‘1000 procent overhoop’ in kletsnatte clip en Douwes kleintje heeft papa’s ogen

Ta­tort-ac­teur Günter Lamprecht (92) overleden

De Duitse acteur Günter Lamprecht is op 92-jarige leeftijd overleden. Dat melden Duitse media. Hij overleed op 4 oktober in zijn woonplaats Bonn. Lamprecht werd in de jaren 80 en 90 vooral bekend dankzij zijn rol als commissaris Frank Markowitz die hij jarenlang vertolkte in de hitserie Tatort.

11:41