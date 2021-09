Maan ‘gepikeerd’ door pikante onthulling van haar ex-vriend Tony Junior

Een fragment uit het programma Rooijakkers over de vloer ging vandaag rond op internet. Daarin is te zien dat Art Rooijakkers aan Tony vraagt naar een slipje dat ingelijst boven het bed van de dj hangt. ,,Dat is heel persoonlijk hoor", houdt hij eerst de boot nog af, maar daarna vertelt hij dat het broekje van Maan is, met wie hij tot 2019 een relatie had.



Hij vertelt: ,,Toen wij uit elkaar gingen had zij ooit dat broekje voor mij gekocht omdat wij een liedje samen hadden: ‘Ik geef je een roosje m’n roosje’. En toen had ze die gekocht en daar staat een roosje op. Toen had ze die aangedaan voor de laatste keer en toen zei ik: ‘Ik wil hem houden.’”



In een livestream op het sociale medium Twitch zegt Tony nu dat Maan niet heel blij is met deze onthulling. Hij vertelt dat ze geschrokken is dat het viraal ging. ,,Zij vindt het blijkbaar niet zo leuk. Ze wilde me net bellen. Ik kan er niet zoveel aan doen.” Hij grapt daarna nog: ,,Ze huilt maar ze lacht.”



Tony was deze zomer de bachelor in het gelijknamige programma. Aan die show hield hij geen relatie over.