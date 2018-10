Maan, Naaz en Bizzey kanshebbers MTV EMA

Vorig jaar won Lil' Kleine de MTV EMA in de categorie Best Dutch Act, in 2016 was het Broederliefde. Kensington won de publieksprijs in de drie jaar daarvoor. Lil' Kleine was vorig jaar genomineerd met Chef'Special, Boef, Roxeanne Hazes en Lucas & Steve. Lil' Kleine won in Londen ook in de categorie Best Worldwide Act. Het was de eerste keer dat een Nederlandse artiest met deze prijs naar huis ging.