Maarten ‘Goedele’ van Rossem: ‘Mensen vergeten seks te hebben’

Na een vraag over Madonna die ooit stelde liever een boek te lezen dan haar seksuele lusten tentoon te spreiden, ging Freriks daar nog even op door. Tot hilariteit en enig ongemak bij de kandidaten en het publiek. ,,Zeg Maarten”, begon Freriks, ,,jij als de Goedele Liekens van ons programma. Het schijnt dat tegenwoordig vooral Netflix een bedreiging is voor het seksleven van menig stel. Wat weet jij daar van?”

Van Rossem: ,,Het heeft te maken dat mensen sowieso vaak vinden dat ze te weinig aan seks doen. Maar het is een simpel gegeven dat je het in het normale dagelijks leven wel eens vergeet.”

Freriks: ,,Dus je staat ‘s morgens op en je denkt: ‘God, gisteravond seks vergeten’.”

Van Rossem: ,,Nou nee, feit is dat je er ook de volgende ochtend niet aan denkt. Je moet opstaan, koffie maken.”

Freriks: ,,Tanden poetsen.”

Van Rossem: ,,Je bent je buskaartje vergeten. Het leven overrompelt je. Dat wil zeggen: het leven is niet altijd gericht is op seks.”

,,Herken je dat, Marie Lotte?”, richtte Freriks zich vervolgens brutaal op Marie Lotte Hagen, die na een ‘eh’ antwoord gaf: ,,Ja, ik denk het eigenlijk wel. We hebben allemaal beelden van hoe vaak je seks zou moeten hebben. Zeker in een relatie en waar je dan aan zou moeten voldoen. Dat krijgen we ook wel terug van onze luisteraars.”

Freriks was nog niet klaar. ,,Ik vraag dat aan jou”, vervolgde hij onbeschaamd, ,,want je bent een bingewatcher. Je houdt ervan om series te bingen. En dus vraag ik mij dan af: ‘Is daarmee je seksuele leven, laten we zeggen...”

Waarop Marie Lotte Hagen hem in de rede viel. ,,Ik zou niet per se zeggen dat het daar aan ligt. Ik heb het ook gewoon druk in het normale leven. Maar ik kan wel denken: ‘Oh God, ik heb twee weken geen seks gehad, laten we het weer eens doen'. “

Freriks: ,,Maar je vergeet het ook?”

Hagen: ,,Zeker wel. Neemt niet weg dat ik het heel leuk vind, hè? Maar soms vergeet je het gewoon.”

Freriks: ,,Nee, we laten geen misverstanden bestaan. Nee, nee. Ja, nou we gaan gewoon verder met Randy. Wat is een Pikketanussie.”

Volledig scherm De kandidaten bij de Slimste Mens: Elke Vierveijzer, Marie Lotte Hagen en Randy Fokke © KRO-NCRV