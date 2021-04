Maarten had vijf miljoen in zijn koffertje, maar gaat met 550.000 euro naar huis

De spanning is iedere week weer om te snijden in Miljoenenjacht, maar in de aflevering van vanavond had finalist Maarten zelfs klamme handjes van de zenuwen. Mocht hij een lekker geldbedrag winnen, dan zou een deel van het geld in ieder geval naar zijn hypotheek gaan. Ook wilde Maarten graag een gloednieuwe schuur én was het geld sowieso meer dan welkom omdat er een derde spruit op komst was. Maarten koos voor koffertje twaalf als zijn ‘gelukskoffer’. ,,,Mijn vrouw is op 12-12 jarig en we zijn op 12 september getrouwd”, verklaarde hij zijn keuze.



De eerste ronde verliep voortvarend, ondanks dat Maarten de 2,5 miljoen wegspeelde. Ook de tweede ronde ging hem prima af. Dat Maarten ondertussen ook de twee miljoen was verloren, kon volgens De Mol niet echt kwaad. ,,Jammer van de twee miljoen, als die was blijven zitten, was het spectaculair”, zei ze. De bank kwam met een bod van 84.000 euro. Zeker niet slecht, maar De Mol rekende eigenlijk op zo’n 100.000 euro. Maarten ging - zoals verwacht - niet in zee met de bank en speelde door. ,,Het moet toch zeker wel 6 getallen zijn, minstens”, zei hij.



De derde ronde bleek vervolgens wel heel gunstig uit te pakken. Maarten speelde onder meer de 500 euro en 2500 euro eruit. Het bod van de bank? 199.000 euro. Dat begon al ergens op te lijken, maar kwam nog niet in de buurt van wat Maarten zelf voor ogen had. ,,Waanzinnig veel geld, maar ik heb nog vijf koffertjes die hoger zijn dan dit bedrag.” En dus werd het no deal.