Maarten van Rossem: ‘Beeld van overleden zus nog steeds op mijn netvlies’

Maarten van Rossem (78) stond gisteravond in het NPO Radio 1-programma Onze Man in Deventer uitgebreid stil bij het overlijden van Mary ‘Sis’ van Rossem. Hij erkende spijt te hebben naar haar te hebben gekeken, nadat ze afgelegd was. ‘Je kan veel beter proberen het laatste levende beeld van een persoon in je hoofd te houden.’

Sis van Rossem overleed begin mei. Samen met haar broers was ze een van de gezichten van het tv-programma Hier zijn de Van Rossems. Maarten van Rossem liet in het gesprek met Özcan Akyol doorschemeren dat er voor het programma naar een doorstart wordt gekeken. Hij denkt niet dat zijn zus dat erg zou vinden.



Over haar overlijden was de historicus bijzonder openhartig. ,,Ga niet kijken naar de doden”, vertelde hij. ,,Die fout heb ik ook gemaakt bij mijn zuster. Zij was afgelegd zoals dat heet. Ik had samen met haar partner de laatste middag daarbij gezeten. Ze wordt afgelegd en er verschijnt dan een schouwarts. Die moet constateren dat ze inderdaad dood is. Je weet maar nooit hè.”



Op dat moment wordt aan Van Rossem gevraagd of hij nog even bij zijn zuster wilde kijken. Hij stemde in. ,,Toen ben ik samen met haar partner nog even naar mijn dode zuster gegaan. Die was ondertussen op haar rug gelegd. Ik vond dat niet prettig. Ze zag er verbazingwekkend dood uit. Ik heb ook mijn schoonvader ooit dood gezien. Ik had daar ook beter niet naar kunnen kijken. Die beelden blijven je enorm pregnant bij. Dus je kan veel beter proberen het laatste levende beeld van een persoon in je hoofd te houden.”



Waarom hij dan ging kijken? ,,Ze vroegen dat. Ik had er niet goed over nagedacht. Ik dacht: waarom niet? Maar ik had onmiddellijk spijt toen ik gekeken had.” Dat beeld heeft Van Rossem nog steeds op zijn netvlies, zo geeft hij aan.

Quote Zowel mijn vader als mijn zus zijn onverwacht overleden Maarten van Rossem

Vader

Van Rossem vertelt: ,,Mijn vader is ook vrij plots overleden. Mijn moeder is jarenlang dement geweest. Dan klopt een hart nog, maar dan is iemand feitelijk dood. Als dan de dood wordt vermeld, dan dank je de Here dat ze eindelijk dood is. Maar zowel mijn vader als mijn zus zijn onverwacht overleden. Dat is een heel lang proces voor je daar aan gewend bent.”

Over zijn vader: ,,Heel lang heb ik gedacht als de telefoon ging, dat is mijn vader om te melden dat hij helemaal niet dood is, maar tijdelijk naar Frankrijk is gegaan om het spoor van Van Gogh terug te volgen.” En over zijn zus: ,,Ik weet nog dat bij het publiek van De Slimste Mens zat een man met een korte broek. Ik heb een ontzaggelijke hekel aan korte broeken. Dat had ik nooit aan mijn zuster verteld. We bezochten samen een museum in verband met die opnames. En daar liep een man met een korte broek. En ik zeg: ‘Dat is toch verschrikkelijk, een man met een korte broek. Het is dermate schrijnend, onesthetisch en het zou onmiddellijk verboden moeten worden.’ En mijn zuster barstte uit in lachen en die dacht er net zo over als ik. Dan zie je een soort van wonderlijke totaal irrelevante verwantschap, die er vanzelfsprekend is.”

Van Rossem vult aan: ,,We leken natuurlijk sprekend op elkaar. Er is niemand die zo op mij leek als mijn zuster. Het is ook degene die ik het langste kende. Voor de rest was iedereen al dood.”

