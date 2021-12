Maarten van Rossem gruwelt van openbaar toilet: ‘Ik word nog liever doodgeschoten’

DE KANDIDAAT

Ze kunnen op de redactie van De slimste mens een aardig lijstje maken: halve, bijna-halve of hele BN’ers die benaderd zijn en niet meedoen. Geen tijd, geen spelletjes-mensen, of - en vaak zeggen ze dat niet hardop -, ze durven niet. Eerlijk is eerlijk: het is ook makkelijk om thuis op de bank verbaasd te roepen: hoe kun je dít nou niet weten? Ik had het bij Bokito, de ontsnapte gorilla. Uit welke dierentuin? Burgers Zoo kwam voorbij, Emmen twee keer en Artis en Apeldoorn. Blijdorp? Wist niemand. En wat we - in dit geval Elke Vierveijzer en Marie Lotte Hagen - van Willem Tell wisten? Hun gezamenlijke oogst: Een uitvinder, voetballer, acteur, zanger, schrijver, kunstenaar, historicus, politicus. Schitterend!