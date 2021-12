Maarten van Rossem had corona: ‘Was behoorlijk grieperig’

Van Rossem liet zich testen op het coronavirus nadat hij gewaarschuwd werd dat hij in de buurt was geweest van iemand die een besmetting had opgelopen. ,,Heel interessant. Krijg je midden in de nacht een bericht dat je positief getest bent. Het was kwart over twee ‘s nachts”, vertelt Van Rossem, die daarna gelijk zijn echtgenote wakker maakte om haar te vertellen dat ook hij besmet was. ,,Ik heb gezegd van: ja sorry, ik ga ergens anders slapen, want ik ben positief getest en heb geen zin om jou aan te steken.”



Het coronavirus bleef Winnie, Van Rossems vrouw, uiteindelijk bespaard. De historicus moest zich in de tussentijd vermaken, maar dat was lastig omdat hij niet in de buurt van andere mensen mocht komen. Als fervent wandelaar kon hij het niet laten om toch de buitenlucht op te zoeken. ,,Ik moet je bekennen dat ik enkele malen in het duister ‘s avonds een wandelingetje heb gemaakt en heel grote afstand heb gehouden van eventueel door mij besmette personen, dus ik dacht: dat kan er wel mee door.”



Van Rossem, die momenteel weer in De Slimste Mens te zien is, zat zo’n acht dagen binnen en stelt dat hij vooral de eerste drie dagen toch wel ‘behoorlijk’ grieperig was. ,,Ik kan niet anders zeggen dat je echt goed kan merken dat je iets had. Ik was ontzettend verkouden, het was een combinatie van die twee.”