Mabel hoopt ooit op nieuwe liefde

,,Friso en ik hebben allebei onze vaders verloren. We hebben welzeker veel over de dood gesproken. En ook dat we hoopten dat, mocht er ooit iets met één van ons gebeuren, de ander weer geluk zou vinden”, vertelt de 50-jarige Mabel, die in 2013 haar man verloor, in het tijdschrift. Haar moeder hertrouwde na de dood van haar vader en daar kijkt de prinses zeer positief op terug.

Steun

Ze haalt een anekdote aan over hoe ze in de week voor het ski-ongeluk van prins Friso nog in India was om meer te leren over kindhuwelijken. Nog onder de indruk van de reis wijdde ze daarna aan tafel in Lech, waar ze was met vrienden en haar schoonmoeder, vol passie uit over haar ervaringen. ,,Ik schaamde me na afloop een beetje omdat ik 45 minuten onafgebroken aan het woord was over mijn werk. Maar Friso zei: ‘Je doet echt iets belangrijks, daarmee mag je niet stoppen.’ Jeetjemina. Dat werden achteraf gezien natuurlijk heel beladen woorden. Friso gaf me daar, die avond, dat steuntje in de rug: durf het groots aan te pakken.”