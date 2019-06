Madonna: Je mag blijkbaar geen lol meer hebben na je 60ste

Er wordt vooral gezwegen. En wie wil praten, fluistert. Wie toch geluid maakt, krijgt een nerveuze blik toegeworpen. De sfeer in de statige members club The Home House in Londen is vanavond op z’n best die van koffie en cake in een crematorium.



In de wachtruimte - lederen canapés, obers in driedelig zwart - werpt de aanstaande ontmoeting met Madonna zijn schaduw vooruit. Interviewers uit heel Europa ijsberen door het vertrek. Murmelend repeteren ze hun vragen voor de Queen of pop. Haar kroon mag dan iets minder glanzen dan in haar vroegere regeerperiode, haar status als het bekendste mondiale merk van de popmuziek staat nog fier overeind.