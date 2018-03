Madonna regisseert film over ballerina Michaela DePrince

Michaela, tweede soliste bij Het Nationale Ballet, schreef haar autobiografie in 2014 samen met haar adoptiemoeder Elaine DePrince. ,,Michaela’s levensverhaal raakte mij diep, zowel als artiest maar ook als activist die begrijpt wat tegenslag is'', aldus Madonna in een verklaring. ,,Deze film geeft een unieke mogelijkheid om licht te werpen op Sierra Leone en om Michaela de stem te laten zijn voor alle weeskinderen die naast haar zijn opgegroeid. Het is een eer voor mij om haar verhaal tot leven te brengen.'' Van Madonna is bekend dat ze zich graag inzet voor adoptiekinderen uit Afrika. Ze adopteerde zelf vier kinderen uit Malawi: Mercy (12), David (12), Estere (5) en Stelle (5).

Metro-Goldwyn-Mayer verwierf de filmrechten van 'Duivelskind' in 2015. Het script is geschreven door Camilla Blackett, bekend van de hitseries New Girl en Fresh of the Boat. Een releasedatum van de film is nog niet bekendgemaakt.