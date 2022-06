Mai Verbij en Mark van der Molen nemen ochtendshow NPO 3FM over

Mai Verbij en Mark van der Molen nemen vanaf vrijdag de ochtendshow op NPO 3FM tijdelijk over. Sander Hoogendoorn, die in april bekendmaakte te moeten stoppen met zijn programma, maakte zijn opvolgers maandag bekend.

,,We gaan proberen om de zon te laten schijnen, ook al is het een bewolkte zomer”, vertelt Van der Molen over de toekomstplannen voor het programma, dat Mark en Mai gaat heten . ,,Met Mai moet dat wel lukken en ik ga daar ook mijn uiterste best voor doen.” Van der Molen nam eerder al eens tijdelijk de ochtendshow van Hoogendoorn over.

Verbij is een nieuw gezicht bij NPO 3FM. Zij was wel al op de radio te horen in de programma’s De Wereld van BNNVARA en Dijkstra en Evenblij ter plekke op NPO Radio 1.

Het duo gaat in het tijdelijke zomerochtendprogramma onder meer op zoek naar het ideale vakantiepakket. Het gaat dan echter niet om de standaardspullen als een tandenborstel of zeep, maar om bijzondere en persoonlijke attributen. ,,Iedereen heeft wel een ding dat ze standaard als goodluck charm in de auto ophangen of meenemen naar een bungalowpark”, stellen de dj’s.

Al die verzamelde spullen worden aan het eind van de invalperiode weggeven als ‘hét ideale vakantiepakket’. Tot wanneer Van der Molen en Verbij op NPO 3FM zullen invallen, is nog niet bekend. De NPO laat desgevraagd weten nog met de omroepen in overleg te zijn over de invulling van de programmering na de zomer.

