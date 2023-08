Make-up remover Eloise in beslag genomen door Italiaanse douane

update 14-jarige influencer Lil Tay blijkt springle­vend ondanks overlij­dens­be­richt, oud-manager vermoedt stunt

De 14-jarige rapper en influencer Lil Tay blijkt springlevend te zijn. Woensdag wist ze de gemoederen nog bezig te houden nadat er op haar Instagram-account, waar ze ruim 3,5 miljoen volgers heeft, een bericht werd gedeeld dat ze ‘op plotselinge en tragische wijze’ was overleden. Daar is dus niets van waar. ‘Ik was gehackt’, luidt haar verklaring aan TMZ, maar haar voormalig manager plaatst vraagtekens bij die uitleg.