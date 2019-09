Maker Verliefd op Cuba komt nu met film over Marokkaanse bruiloft

video André Hazes klaar voor Ahoy: Al laat ik een scheet, klappen de mensen nog

18:04 André Hazes is vol vertrouwen voor zijn concertreeks die 18,19 en 20 oktober in Ahoy plaatsvindt. Voor het derde jaar op rij staat hij in de Rotterdamse concertzaal, maar dit keer wil hij er een ander tintje aan geven. ,,We hebben gekeken hoe we de show buitenlands konden maken.”