Makers Orange is the New Black maken coronaserie

Social Distance wordt op afstand geproduceerd en de cast filmt zichzelf vanuit huis. ,,We raakten geïnspireerd een bloemlezing te maken die het verhaal vertelt van wat we nu allemaal doormaken - unieke, persoonlijke en menselijke verhalen die laten zien hoe het is om allemaal samen apart te leven. We dagen onszelf uit iets totaal nieuws te doen: om iets virtueel te maken en produceren zodat onze cast en crew gezond en veilig blijft.”



Volgens de makers wordt het een diverse serie. ,,De ervaring van social distancing is op dit moment universeel, maar geen individueel verhaal is hetzelfde. Met een breed spectrum aan verhalen en momenten, sommige schokkend en sommige alledaags, hopen we deze tijd vast te leggen. En we hopen dat Social Distance ervoor zorgt dat mensen zich meer verbonden met elkaar voelen.”



Wanneer de serie op Netflix verschijnt, is niet bekendgemaakt.