Makers van film Rust krijgen boete voor nalatigheid rond fatale schietpartij met Alec Baldwin

De boete bedraagt ruim 139.000 dollar (ruim 128.000 euro). Niet alleen werd de veiligheid op de set niet serieus genomen, er heerste ook een ‘onverschilligheid’ over de risico’s die medewerkers hierdoor liepen. Het onderzoek werd verricht door de New Mexico Environment Department, waar veiligheid op de werkvloer onder valt.

Geladen pistool

Acteur Alec Baldwin schoot in oktober vorig jaar tijdens repetities op de set in New Mexico de cameravrouw dood en verwondde regisseur Joel Souza. Dat deed hij met een wapen waarvan hij niet wist dat het geladen was. Het pistool, dat als rekwisiet diende, was van tevoren niet goed gecheckt.