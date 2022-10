Makers van The Playlist kiezen een briljante oplossing om het verhaal over Spotify te vertellen

RecensieIn onze playlist maken we je wegwijs in het actuele aanbod van on demand-films, series, albums en podcasts. Wat moet je (niet) gezien of geluisterd hebben en waarom? Vandaag de Zweedse dramaserie The Playlist.

Wie vertelt de waarheid in de zesdelige Zweedse dramaserie The Playlist over de ontstaansgeschiedenis en de komeetachtige opkomst van de streamingsdienst Spotify, de grootgrutter in het aanbieden van de vrijwel gehele populaire muziekgeschiedenis? Met een dergelijke reconstructie die pretendeert de werkelijkheid weer te geven is het voor de kijker altijd lastig om feiten en fictie uit elkaar te houden. De makers van The Playlist hebben voor een briljante oplossing gekozen.

De zes afleveringen worden telkens verteld vanuit een ander perspectief door een van de betrokkenen. Zodoende worden bepaalde gebeurtenissen in een ander daglicht geplaatst door De Bedenker, De Zakenpartner, De Bedrijfsjuriste, De Programmeur, De Platenbaas van Sony en De Zangeres die zich door Spotify voelt uitgebuit.

The Playlist is niet opgezet als een saai drama voor computernerds die zweren bij de technische details over paywalls en aanverwante zaken. Het heeft meer het karakter van een uit zijn krachten gegroeid jongensboek. De focus ligt aanvankelijk bij de bedenker, Daniel Ek, een muziekliefhebber en computergenie die zich ergert aan de slechte kwaliteit van de illegale site Pirate Bay, waar muziek wordt aangeboden tot ergernis van de platenmaatschappijen die aan de lopende band de initiatiefnemers voor de rechter slepen.

Weggehoond

Ek beoogt om een legale, gebruiksvriendelijke muziekdienst op te zetten, in samenwerking met de platenindustrie. Maar dat lijkt een onmogelijke opgave. Ek wordt weggehoond. Gelukkig staat hij er niet alleen voor. Hij heeft een investeerder. Martin Lorentzon, die rijk is geworden met de verkoop van advertenties op internet. Hij ziet wel iets in zijn jonge tegenpool die hij als een genie beschouwt. Het leeftijdsverschil (15 jaar) en kledinggedrag (maatpakken versus ongestreken t-shirts) maakt hem niets uit.

De naam Spotify - een samenvoeging van to spot (vinden) en identify (identificeren) – is snel bedacht. Maar dan beginnen de ingewikkelde procedures; het opzetten van een team met de beste programmeurs van Zweden en het gekissebis met de platenbazen.

De serie, gebaseerd op het boek Spotify Untold, schroomt niet om ook persoonlijke details van de betrokkenen uit te venten. Zo is Ek een moederskind dat haar bestookt met apparaten die zij niet nodig heeft. Lorentzon blijkt een adhd-patiënt te zijn met een aan hysterie grenzende energie waardoor hij vaak op tafels springt om uit zijn dak te gaan.

Dan is er nog een buitengewoon begaafde programmeur Andreas die voor de technische oplossingen zorgt. Hij staat model voor de integriteit van het bedrijf waarvan steeds minder van overblijft. Zijn credo: ,,Een computer is een kind dat je alles moet leren.”

Puissant rijk

Bijzonder is de bijdrage van de (fictieve) zangeres Bobbi T, een voormalige klasgenote van Ek die in het begin nadrukkelijk in beeld is, maar daarna verdwijnt. Zij duikt weer op in de slotdelen (‘Jullie dachten van me af te zijn’) waarna zij een fel tegenstander van haar jeugdvriend die – inmiddels puissant rijk – door haar wordt beticht van het uitbuiten van musici op zijn site. Zelf heeft zij niet geld genoeg om een IPhone voor haar dochtertje te kopen. Ook grote artiesten zoals Taylor Swift willen meer geld zien van Spotify.

The Playlist is een razendknap verteld drama dat grondig inhaakt op de strijd tussen jonge honden met visie en ingedutte dinosauriërs, zoals Ek aanvankelijk de platendirecties omschrijft. Wie wint deze strijd? Een sprong naar 2025 leert dat dit nog niet is beslecht.

