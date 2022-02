Makers Zaai hebben plannen voor senior-versie

Zaai klinkt veel mensen bekend in de oren. Het gaat over Irma en Ingrid die verveeld op een hek tussen de weilanden zitten en op zoek zijn naar avontuur. Daarbij krijgen ze geregeld hulp van postbode Siemen.



Als er een senior-versie van Zaai gemaakt gaat worden, betekent dat dat het programma na 25 jaar weer op de buis zal verschijnen. ,,We hebben nu een plan om Zaai 35 jaar later te maken, dus Zaai senior”, vertelt Groot. Hij is zelf heel enthousiast over het idee, maar omroepen staan er nog niet bepaald om te springen. ,,Het lijkt ons een heel leuk plan, maar de VPRO wil het niet hebben en omroep Max ook niet.”

Groot zou met dezelfde acteurs als 25 jaar terug in gesprek zijn over een comeback. Actrice Plien van Bennekom speelde toen de rol van Irma en Bianca Krijgsman speelde Ingrid. De populaire postbode Siemen werd gespeeld door Joep Onderdelinden. Hij was ook verantwoordelijk voor enkele andere terugkerende typetjes.

Zaai was van 1998 tot 2003 te zien in het VPRO-programma Villa Achterwerk. De serie had 31 afleveringen die elk zo’n 10 minuten duurden. Kenmerkend voor het programma was het accent van de twee meisjes, dat was geïnspireerd op een Fries dialect, zoals dat op Terschelling wel te horen is. Ook hun rubberen laarzen met blote benen erboven waren kenmerkend voor het duo.

