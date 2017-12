Man valt Bollywood-actrice (17) lastig in vliegtuig

Bollywood-actrice Zaira Wasim is gisteren tijdens een vlucht lastiggevallen door een Indiase man. De dader is gearresteerd door de politie.

De 17-jarige Zaira was onderweg van het Indiase Delhi naar Mumbai. Volgens haar was de man van middelbare leeftijd. Hij zat achter de actrice en bewoog zijn voet herhaaldelijk op en neer over haar nek en rug terwijl ze 'half in slaap' was.

Zaira heeft via Instagram Stories naar buiten gebracht wat haar is overkomen. Ze postte een foto met daarop het verhaal en ging, boos en geschrokken, live toen ze uit het vliegtuig was. ,,Ik weet zeker dat het gebeurde. Hij bleef mijn schouder maar duwen en bewoog zijn voet de hele tijd op en neer over mijn nek en schouder. Dit is afschuwelijk.''

Wasim probeerde het incident te filmen, maar het was te donker om zijn gezicht te kunnen zien.

Indiase mediarapporten meldden dat de man is geïdentificeerd met hulp van Air Vistara, de vliegmaatschappij waarmee beiden vlogen.

Wasim beschuldigt de luchtvaartmaatschappij ervan niets te hebben gedaan om haar te helpen toen ze de kwestie aan de orde stelde, maar diende geen officiële klacht tegen hen in.

Air Vistara heeft gereageerd op Twitter en zegt dat de bemanning zich tijdens de vlucht niet bewust was van het incident, maar pas toen het vliegtuig aan het afdalen was. Het bedrijf biedt zijn excuses aan voor wat Zaira heeft ervaren. ,,We hebben geen begrip voor zulk gedrag'', aldus het statement.

De afgelopen paar maanden hebben veel vrouwen zich uitgesproken over hun ervaringen omtrent seksueel misbruik. Hierdoor delen veel slachtoffers hun verhaal over seksuele intimidatie met de hashtag #metoo.

Zaira is een bekende Bollywoodster. Ze maakte vorig jaar haar acteerdebuut.