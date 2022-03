Man van zangeres Kelis overleden

Mora deelde in oktober op Instagram dat hij uitgezaaide kanker had en dat zijn artsen hem nog achttien maanden te leven gaven. Hij hoopte met zijn openheid over zijn ziekte anderen te helpen en te inspireren. ‘Je ziet vaak dat mensen posten dat het leven te kort is. Dat je er moet zijn voor de mensen van wie je houdt, hoe het leven ook loopt. Dat is de waarheid. Neem je tijd hier op aarde, de tijd met je vrienden en familie niet voor lief. Het kan zo voorbij zijn.’