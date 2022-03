Måneskin is niet te stoppen: concert verhuist van Afas Live naar Ziggo Dome

Eind januari maakte Måneskin bekend het optreden op 3 maart in AFAS Live uit te stellen vanwege de coronamaatregelen, De band beloofde ‘zo snel mogelijk’ met een nieuwe datum te komen. Die datum is vandaag aangekondigd: op 23 maart doen de rockers Nederland aan. En er is meer nieuws: het concert vindt niet plaats in AFAS Live, maar in de Ziggo Dome.