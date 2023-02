Mannen die schuilgaan achter maskers Subwoolfer onthullen identiteit

Het meisje van ‘cash me ousside’ bij Dr. Phil is nu multimiljo­nair: zo kreeg ze dat voor elkaar

De meestbesproken gast in twintig seizoenen Dr. Phil is ongetwijfeld Danielle Bregoli, die op haar 13de de wereld over ging toen ze ruzie zocht met het publiek. Inmiddels is ze 19, multimiljonair en spreekt ze studenten toe in Oxford. Vijf vragen over een uniek verhaal.

