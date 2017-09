Mannen én vrouwen: ga echt aan de slag met de clitoris

Er is werk aan de winkel voor de mannen?

,,Mannen kunnen nog wel wat seksuele educatie gebruiken, ja. Maar het is tweerichtingsverkeer hè. Nu lijkt het net of mannen de boosdoener zijn, maar ik wil niet alleen met een steen naar hun gooien. Zolang vrouwen niet aangeven wat ze nodig hebben, leren ze het nooit. Hoe weet hij wat hij moet doen als de vrouw er nooit over communiceert?''

Nu zit er een gat tussen wat vrouwen nodig hebben tijdens seks en wat ze krijgen?

,,Voor goede seks is het belangrijk dat je de clitoris in erectie brengt. Het hele stelsel van de kittelaar is meer dan dat kleine roze knopje dat je ziet. De clitoris heeft uitlopers van wel 10 centimeter in en rond de vagina. Die zwellen op, worden groter, dikker en sappiger bij opwinding. Met zo'n clitoris-erectie is de penetratie heel lekker. Als je dat bereikt, open je de doos van Pandora. Dat noem ik een clitoris-offensief.''

Dat weten we toch al, met alle seksuele voorlichting die we van jongs af aan krijgen?

Quote We geven wel veel seksuele voorlichting, maar er moet ook veel meer over seksueel plezier worden gesproken. Goedele Liekens ,,We geven wel veel seksuele voorlichting, maar er moet ook veel meer over seksueel plezier worden gesproken. Vergeleken met twintig, dertig jaar geleden gaat het echt wel de goede kant op. Wij seksuologen moeten misschien ook de hand in eigen boezem steken. Wij zeggen: praat erover met je partner. Maar we moeten beter uitleggen hóe je daarover kunt praten. Nederlanders praten wel makkelijker over seks dan Belgen. En wat kan het belang van een vrouwelijk orgasme nog meer benadrukken dan het feit dat bijna 1 op de 3 vrouwen overweegt haar partner te verlaten bij gebrek aan orgasmes.''

Wat kan de vrouw daar zelf aan doen?

,,Het ligt niet alleen aan de fysieke stimulatie. Uit het onderzoek blijkt dat vrouwen er door vermoeidheid of stress vaak ook niet met hun hoofd bij zijn. Die twee beïnvloeden elkaar. Als je van tevoren al weet dat je toch niet de goede stimulatie krijgt of dat de seks van korte duur is, ga je misschien ook geen moeite doen om je te focussen. Vrouwen vinden het moeilijk om een knop om te zetten. Aan de andere kant voel je natuurlijk niet wat voor heerlijks er met je gebeurt als je er met je gedachten niet bij bent.''

Je hoort wel eens dat vrouwen dan maar een orgasme faken om de partner tevreden te stellen. Ook niet meer doen?

,,Als je een orgasme faket om hem tevreden te stellen, geef je foute informatie. Dat vind ik niet terecht. Op mijn website Goedele.com is de meest gestelde vraag van mannen: hoe kan ik mijn vrouw plezieren? Mannen willen echt wel, maar ze hebben de juiste informatie nodig.''

Doen oudere mannen het beter dan jongere mannen?

,,Zeker. Vanaf hun 30ste is er absoluut een stijgende lijn, zowel bij mannen als bij vrouwen. Hoe langer een relatie duurt, hoe meer orgasmes een vrouw heeft. Dan ken je je partner ook beter. Er is dus wel degelijk een groeiproces. Daarom moeten we dit verhaal ook elke generatie weer vertellen. Dit is nooit klaar. Een arts is ook heel zijn leven bezig om patiënten te vertellen dat ze gezond moeten leven en meer moeten sporten.''

Geef ons dan maar tips om het beter te doen.