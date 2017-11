Mannen van Gordon verkennen zijn miljoenenvilla

Huwelijkskandidaten Rogier, Manuel, Roy en Gerben gaan in een nieuwe aflevering van Gordon Gaat Trouwen op onderzoek uit in de Blaricumse villa van Gordon. Gerben en Manuel duiken in het ronde bad van de presentator en Rogier ontdekt dat Goor de vlinder die dochter Jamie voor hem maakte, bewaard heeft.