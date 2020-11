Maradona: hoe drank, drugs en vrouwen een voetbalgenie wisten te tackelen

Zijn voetbalcarrière is er een met een gouden randje, maar zijn uitspattingen domineerden de media uiteindelijk misschien nog wel meer. Nadat hij in de jaren 80 overstapte van het Spaanse FC Barcelona naar het Zuid-Italiaanse Napoli maakte Maradona niet alleen kennis met een aan voetbal verslingerde bevolking, ook de plaatselijke maffia en de wilde feestjes werden er vast onderdeel van zijn bestaan. En dat terwijl de kleine dribbelaar uit Argentinië alles leek te hebben wat zijn hartje begeerde, waaronder zijn knappe echtgenote Claudia Villafañe. De wereld lag aan zijn voeten.

Maradona en Claudia trouwden op 7 november 1984 in Buenos Aires. Ze kregen samen twee dochters: Dalma Nerea (2 april 1987) en Gianinna Dinorah (16 mei 1989). Met de huwelijksgeloften nam ‘Pluisje’ het echter niet altijd even nauw. Zo hield hij er tijdens zijn huwelijk met Villafañe een buitenechtelijke affaire op na met Cristiana Sinagra, bij wie hij een zoon verwekte. Ook in de jaren erna werd hij gelinkt aan talloze vrouwen.

Volledig scherm Diego Maradona en Claudia Villafane. © REUTERS

Explosief

Het huwelijk met Claudia Villafañe hield uiteindelijk geen stand. De twee scheidden in 2004. Volgens dochter Dalma was dat de beste oplossing voor iedereen. Haar ouders bleven goed bevriend. Wel kwam tijdens de echtscheidingsprocedure naar voren dat Maradona nog meer kinderen heeft. Hij gaf eindelijk toe de vader te zijn van Diego Sinagra, die in 1986 werd geboren in Napels uit zijn relatie met Cristiana Sinagra. In de jaren 90 had hij nog een DNA-test geweigerd die dit zou kunnen aantonen. Vader en zoon, die eveneens als voetballer actief was in Italië, ontmoetten elkaar in 2003 voor het eerst.

In 2012 leek het geluk Maradona weer toe te lachen, hij viel als een blok voor de dertig jaar jongere Argentijnse voetbalster Rocio Oliva. Het bleek geen match made in heaven, de relatie was op zijn zachtst gezegd nogal explosief. In 2014 doken beelden op van een handgemeen tussen Maradona en Oliva. De toen 53 jarige ‘El Diego’ vond dat de 24-jarige vrouw te veel aandacht schonk aan haar mobieltje, terwijl de voetballegende stomdronken naar een wedstrijd zat te kijken. De Argentijn kwam met moeite omhoog en deelde Oliva twee klappen uit. De beelden zijn inmiddels ruim 3,8 miljoen keer bekeken. De twee waren verloofd, maar gingen in 2018 uit elkaar.

Kinderen

Maradona heeft in totaal vijf kinderen officieel erkend: Diego Junior, dochters Dalma en Gianinna, Jana (dochter van een onbekende moeder uit Argentinië) en Dieguito Fernando. Vorig jaar meldden Argentijnse media dat Maradona nog een zesde kind zou erkennen. Ook wordt momenteel onderzocht of de voormalig wereldkampioen de biologische vader is van een zevende kind, aldus de advocaat van het Argentijnse idool.

De zussen Dalma en Gianinna doken in 2017 plots op in Nederland, bij de woning van koning Willem-Alexander en koningin Máxima in Wassenaar, zo meldden Argentijnse media. De dochters van Maradona wilden de koningin bezoeken voor een Argentijns televisieprogramma, maar begaven zich op verboden terrein. De zaak zou met een sisser zijn afgelopen.

Volledig scherm Dalma Maradona (links) en haar zus Giannina met presentator Marley voor het bospad naar Villa Eikenhorst. © Telefe/Por El Mundo

Drugs

Zijn hardnekkige drugsverslaving speelde Maradona jarenlang parten. Naar verluidt gebruikte hij sinds midden jaren 80 met de regelmaat van de klok cocaïne, al toen hij nog onder contract stond bij Barcelona. Maar ook in de jaren erna in Italië lukte het hem niet van de drugs af te blijven. Het jetsetleven trok een zware wissel op de voetbalgrootheid. Hij werd voortdurend omringd door figuren van mistig allooi, iedereen wilde wel iets van ‘Pluisje’. Het uitbundige nachtleven had uiteindelijk effect op zijn prestaties op de grasmat. Het ging bergafwaarts met Maradona.

Begin jaren 90 leek het beter te gaan. De vedette kickte af en knokte zich terug in het nationale team van Argentinië. Op het WK Voetbal van 1994 in Amerika vertoonde hij nog een keer zijn kunsten. In de herinnering blijft ongetwijfeld zijn gejuich na zijn doelpunt tegen Griekenland. Met uitpuilende ogen en ongekende agressie schreeuwde hij het uit in de camera. Kort daarna bleek hij positief te zijn getest op drugs en werd hij van het toernooi verwijderd. De drugsproblemen bleven. In 2004 kreeg hij zelfs een hartinfarct als gevolg van een overdosis.

Ook na het beëindigen van zijn carrière (in 1996 stopte hij officieel met voetballen) bleef hij problemen houden met drugs. Daarnaast stak een ander lichamelijk ongemak de kop op: zwaarlijvigheid. Op den duur woog ‘Pluisje’ maar liefst 130 kilo. Een maagoperatie moest redding brengen. Hij wist een groot aantal overtollige kilo’s te lozen maar bleef kwakkelen met zijn gezondheid, voornamelijk door een ongezonde levensstijl.

Volledig scherm Diego Maradona. © REUTERS

Ziekenhuis in, ziekenhuis uit

Door die leefstijl belandt de dan 47-jarige Maradona in 2007 in een sanatorium in Buenos Aires, waar hij wordt behandeld voor hepatitis en de gevolgen van alcoholmisbruik. Hij is koud twee dagen thuis of hij wordt opnieuw opgenomen. Uiteindelijk gaat hij naar een kliniek om zich te laten behandelen voor alcoholgerelateerde problemen. Later dat jaar verklaarde hij op de Argentijnse televisie te zijn gestopt met drinken en al ruim twee jaar geen drugs te hebben gebruikt.

Begin november van dit jaar werd Maradona opgenomen in een ziekenhuis in La Plata met verschijnselen van uitdroging en bloedarmoede. Zijn lijfarts Leopoldo Luque ontkende dat de toestand van Maradona iets te maken zou hebben met het coronavirus.

Kort na zijn zestigste verjaardag belandde de voetbalgrootheid opnieuw in het ziekenhuis, waar hij met succes werd geopereerd aan een bloedprop in zijn hersenen.

Vandaag, vier weken later, is de Argentijnse legende op 60-jarige leeftijd overleden aan een hartstilstand in zijn huis in Tigre, Buenos Aires.

