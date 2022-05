Marcel Gelauff stopt als hoofdredacteur van NOS Nieuws

Spoiler alert Bloedstol­len­de ontknoping in De Verraders: 'Ben ik wel zo lief als dat ik eruit zie?’

Na acht weken gekonkel, liegen en bedriegen is er vanavond in een zinderende finale een einde gekomen aan het tweede seizoen van het hitprogramma De Verraders. 1,2 miljoen kijkers zagen hoe de Getrouwen de laatste Verrader wisten te ontmaskeren, maar ook daarna bleef het bloedstollend spannend. Zou de zilverschat worden verdeeld of ging iemand er met de winst vandoor? Wil je niet weten wie de winnaar is? Lees dan niet verder.

28 mei