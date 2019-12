Marcel van Roosmalen krijgt lachers op zijn hand in DWDD: ‘Geef hem eigen show!’

Het verbaasde Marcel van Roosmalen, columnist op NPO Radio 1 en in NRC, ook enigszins dat hij gevraagd werd als een van de presentatoren voor de late avond. Tijdens een gesprek met de directie van BNNVara werd de schrijver gevraagd of hij er wel eens over na had gedacht om Jeroen Pauw op te volgen op de late avond. Hij besluit te antwoorden dat dat inderdaad wel eens door zijn hoofd was geschoten. Wat volgt is een hilarische screentest, waarin Van Roosmalen naast Radio 1-presentatrice Willemijn Veenhoven moet wennen aan het oortje, de autocue en de kijker welkom heten.



Met de droogkomische manier van vertellen (zie bovenstaand fragment) krijgt Marcel van Roosmalen de lachers op zijn hand. Op social media wordt laaiend enthousiast gereageerd. ‘Geef die man maar gewoon een eigen talkshow. Mét oortje', is een van de veelzeggende opmerkingen op Twitter. Een ander speculeert: ,,Ik zou kijken. Elke avond.”