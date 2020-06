Marco Borsato en moeder Mary opgeschrikt door inbraak in villa

Mary laat in een korte reactie aan Shownieuws weten ‘erg geschrokken’ te zijn over de inbraak op klaarlichte dag. Het buurtonderzoek van de politie loopt nog.

Marco’s moeder runt in Alkmaar haar bruidszaak De Markies, die regelmatig te zien is in tv-programma's. Het dorpje Stompetoren, dat zo’n 2000 inwoners telt, valt onder dezelfde gemeente. Marco is geboren in Alkmaar, maar verhuisde naar Italië toen zijn Italiaanse vader Roberto een restaurant aan het Gardameer begon. Die overleed in 2009.