Marco Borsato wenst Leontine een fijne Moederdag: ‘We zijn nog steeds één gezin’

In de bijna drie minuten langen video zijn tientallen foto’s van het gezin van Borsato te zien. ‘Fijne Moederdag lieve Leontine! We zijn nog steeds één gezin… The five of us’ staat bij de video geschreven. Duizenden mensen reageren op de video om te laten weten dat ze het mooi en krachtig vinden hoe Marco en Leontine alles binnen het gezin doen nu. Ook Leontine zelf heeft het bericht gezien. ‘Lief, hou van jullie’ reageerde ze op de video.