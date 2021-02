Marco en Leontine Borsato blijven jaar na scheiding toch ‘een eenheid’

Monica Geuze twijfelt over vaccinatie

3 februari Monica Geuze vindt dat ze geen voorbeeldfunctie heeft in coronatijd. Dat vertelt ze in een interview met Glamour. De 25-jarige influencer twijfelt dan ook nog of ze het vaccin gaat nemen. ,,Nou, ik vind mezelf geen voorbeeld. Maar ik denk wel dat ik er rekening mee moet houden wat ik wel en niet post.”