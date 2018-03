Marco Kroon benaderd voor rol Barabbas in The Passion

Militair Marco Kroon (47) is benaderd om een rol te vertolken in het musicalspektakel The Passion . Een woordvoerder van de Evangelische Omroep bevestigt dat ze Kroon graag willen hebben voor de rol van Barabbas, de moordenaar die volgens het bijbelverhaal werd vrijgelaten in plaats van Jezus.

De EO benadrukt dat ze midden in het wervingsproces zitten, en dat de drager van de Militaire Willems-Orde één van de benaderde personen is. ,,Traditiegetrouw is de vertolker van Barabbas de laatste die we bekend maken. Daar is nu nog geen uitsluitsel over. Over wie er verder benaderd is, doen we geen uitspraken.''

Van Kroon is bekend dat hij de publiciteit niet schuwt. Vorige maand werd bekend dat hij bij Defensie een verzoek heeft ingediend om zijn boek Danger Close te laten verfilmen. Defensie gaf aan pas een besluit te nemen wanneer het onderzoek van het OM naar een geweldincident in Afghanistan is afgerond.

Kroon gaf onlangs in deze krant een uitgebreide verklaring over een incident dat plaatsvond toen hij naar Afghanistan uitgezonden was. Hij vertelde hoe hij destijds gevangen werd genomen door terroristen en door hen werd mishandeld. De man die hem mishandelde, werd later door Kroon tijdens een confrontatie tussen de twee doodgeschoten. ,,Het was op dat moment hij of ik.''

Bijlmer

De afgelopen weken maakte de EO steeds meer namen van de cast van The Passion bekend. Zo vervult oud-nieuwslezeres Noraly Beyer de rol van verteller. Eerder kwamen de namen van musicalacteur Tommie Christiaan (Jezus), zangeres Glennis Grace (Maria) en Arjan Ederveen (Pilatus) naar buiten. Zanger Jeangu Macrooy en rapper Brainpower zullen de discipelen Judas en Petrus spelen, presentator Bert van Leeuwen doet verslag van de processie.

De achtste editie van The Passion speelt zich op 29 maart (witte donderdag) af in de Amsterdamse Bijlmer. ,,Dat we het paasverhaal dit jaar samen gaan beleven in de Bijlmer kan met recht een hoogtepunt genoemd worden. Nooit eerder vertelden we het verhaal vanaf een plek met zo’n gemêleerde bevolking'', liet KRO-NCRV-directeur Yvonne de Haan los.

Vorig jaar speelde Yuri van Gelder Barabbas.