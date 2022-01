Marconi-oeuvreprijs voor Stefan Stasse, NPO Radio 5 beste zender

Volgens de jury van de Marconi’s verdient Stasse de oeuvreprijs omdat hij al jaren vele andere radiomakers inspireert met zijn ‘unieke creativiteit’. ,,In al zijn programma’s staat Stefan in heel nauw contact met de luisteraar”, staat in het rapport. ,,Hij ziet dit als een hechte, loyale band en de basis voor het bestaan van zijn concepten. Het overbrengen van emotie is zijn passie; of dat nou ontroering, blijdschap, verwondering of een fascinatie is. Als luisteraar stap je moeiteloos in een rijke reis waarin je je herkent en betrokken voelt.”

Stasse maakte jarenlang het programma Theater van het Sentiment, dat in 2001 werd bekroond met de Zilveren Reismicrofoon. Het programma won in 2007 een Gouden RadioRing. Sinds 2013 maakt de presentator De Staat van Stasse. Het KRO-NCRV-programma is dit jaar genomineerd voor de RadioRing.

Kwaliteitszender

NPO Radio 5 is dit jaar uitgeroepen tot beste zender. Volgens de jury vinden steeds meer generaties de zender ondanks dat de doelgroep ouderen is. ,,NPO Radio 5 was in 2021 de zender die het meeste marktaandeel wist te winnen; en dat zonder een FM-frequentie. De zender bevat programma’s die al jaren lang meegaan, waaronder Arbeidsvitaminen als langstlopende programma. Kortom, NPO Radio 5 is een kwaliteitszender geworden en dat is de luisteraar ook opgevallen.”

Op het RadioRing Gala op 27 januari wordt de Marconi Award voor aanstormend talent bekendgemaakt. De genomineerden zijn Andres Odijk, Mai Verbij en Jarno van der Wielen. Dan worden ook de RadioRing en de Zilveren RadioSterren uitgereikt.

