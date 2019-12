Marcus Hansma wint Holland’s Next Top Model

Marcus Hansma (18) uit het Drentse Hoogeveen heeft Holland’s Next Top Model 2019 gewonnen. Dat is vanavond bekendgemaakt in de grote finaleshow. Overige finalekandidaten waren Silke, Jay en Lenny. Marcus wint naast de titel een modellencontract bij modelagency The Movement en hij siert de cover van het januari-nummer van ELLE .

Marcus over zijn overwinning: ,,Holland’s Next Top Model winnen is een droom die uitkomt. Dit had ik vooraf nooit kunnen vermoeden en ik ben dan ook erg dankbaar voor deze zege. Met het modellencontract op zak gaat het voor mij nu écht beginnen. Ik kan niet wachten en grijp elke kans graag met beide handen aan! Daarnaast kijk ik uit naar het moment dat straks de ELLE op de deurmat valt.’’

Onder het thema Breaking The Rules ging op maandag 2 september Holland’s Next Top Model 2019 van start bij Videoland en RTL 5. De kandidaten voor dit seizoen werden ingedeeld in twee huizen, zonder dat zij van het bestaan van het andere huis op de hoogte waren. Naast die flinke proef op ieders doorzettings- en incasseringsvermogen was deze editie met zestien afleveringen het langste seizoen tot nu toe. De reeks is in z’n geheel te bekijken op Videoland.

Spin-off: Holland’s Next Make Over