Margriet Vroomans stopt na twaalf jaar bij De ochtend van 4

Vroomans presenteerde de ochtendshow vanaf juli 2010, maar stelt dat het ‘tijd’ is. Ze laat weten met veel plezier terug te kijken op de afgelopen jaren. ,,De serie over musici in de Tweede Wereldoorlog die ik in 2020 mocht maken is voor mij een dierbaar hoogtepunt. Van dat alles afscheid nemen vind ik niet makkelijk, maar ik voel dat het tijd is. Tot 1 januari hoop ik nog veel mooie uitzendingen te maken. Het nieuwe jaar is een avontuur, ik ben heel benieuwd wat er op m’n pad komt.”